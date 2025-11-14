Shared spaces, voetgangersgebieden, en heel veel verkeersborden. Wat zijn de fietsverkeersregels op de Grote Markt?

Shared spaces, voetgangersgebieden, eenrichtingsverkeer en heel veel verkeersborden. De Grote Markt kent veel verkeersregels, maar opvallend weinig wegmarkeringen. Fietsers moeten goed opletten op de borden voordat ze het plein oprijden. Dat leidt regelmatig tot onrust, onduidelijkheid, frustratie en soms boetes.

Na de herinrichting van de Grote Markt in 2024 gelden er nieuwe verkeersregels. Het plein is nu een autoluw gebied, waar alleen voertuigen met een ontheffing mogen rijden, zoals hulpdiensten en bestemmingsverkeer. De gehele ruimte is aangewezen als voetgangersgebied, waarin fietsers op de daarvoor bestemde routes worden toegelaten. Brom- en snorfietsen zijn sinds januari dit jaar volledig verboden.

Fietsers kunnen de markt op twee manieren oversteken: vanuit de Oude Ebbingestraat langs het Stadhuis richting de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat langs de oostzijde richting de Kreupelstraat. De noord- en zuidkant zijn verboden voor fietsers. Wie zich daar toch wil verplaatsen, moet gebruikmaken van de Rodeweeshuisstraat en het winkelplein.

Volgens de gemeente zijn de verkeersregels duidelijk aangegeven op de borden. In oktober voerden gemeentelijke handhavers een controle uit op fout fietsende weggebruikers. Deze controle rondom de Grote Markt resulteerde in 202 boetes, meldt Sikkom.

De VVD stelde in oktober vragen aan het college over de verkeersveiligheid op de markt en vroeg onder meer of wegmarkeringen zouden kunnen bijdragen aan meer duidelijkheid. Wethouder Philip Broeksma liet weten dat dit volgens hem niet de juiste oplossing is: “Door wegmarkeringen krijgen fietsers het idee dat die plek van hen is. Daardoor verlies je het idee van een shared space en gaan fietsers harder rijden, wat juist onveiligere situaties veroorzaakt.” Het Stadsbestuur onderzoekt momenteel andere mogelijkheden om de verkeerssituatie op de Grote Markt te verduidelijken.