Scooterbestuurder wonderwel ongedeerd na ongeluk met vrachtwagen in Ten Boer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de kruising tussen de Verlaatweg en de Stadsweg in Ten Boer kwam maandagmiddag een scooterrijder in botsing met een vrachtauto.

Volgens DvhN reed de vrachtwagen achteruit en de bestuurder zag de scooterrijder over het hoofd. De bestuurder van de scooter bleef ongedeerd, ondanks het feit dat deze een aantal meters werd meegesleurd door de vrachtwagen.

Ambulance personeel keek de scooterrijder nog wel kort na. De politie nam ook een kijkje en zette het ongeluk op papier. Doorrijden na het ongeluk zat er voor de bestuurder van de tweewieler niet in, want de scooter liep forse schade op.