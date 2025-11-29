Ruiten van auto’s ingeslagen op Koeriersterweg

Foto: ingezonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de ruiten van ten minste twee geparkeerde auto’s aan de Koeriersterweg vernield. Bij de politie is aangifte gedaan van de vernieling.

De vernielingen vonden plaats diep in de nacht. Een bewoner, wiens buurman slachtoffer is, vertelt: “Van één auto zijn meerdere ramen kapot, bij een andere auto gaat het om één ruit.”

Op dit moment lijkt er geen sprake van diefstal. “Mijn buurman heeft de auto doorzocht, maar er lijkt niets gestolen te zijn”, aldus de bewoner. “Het lijkt dus te gaan om een kwestie van pure baldadigheid, en niet om een poging tot inbraak.”

Vooralsnog lijkt het erop dat er geen andere auto’s vernield zijn. “We zijn de straat doorgelopen, maar bij andere geparkeerde auto’s hebben we geen schade kunnen ontdekken. We weten uiteraard niet hoe de situatie is in omliggende straten.”

De vernielingen hebben naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden diep in de nacht. “Rond 05.00 uur kwam er een berichtje binnen in onze buurtapp waarbij er melding werd gemaakt van de vernieling. Het vermoeden is dat het kort daarvoor heeft plaatsgevonden. Het is in ieder geval het gesprek van de dag in de straat,” besluit de bewoner. “Mensen zijn geschrokken, zijn van slag, en maken zich grote zorgen over wat er in de wijk gebeurt.”