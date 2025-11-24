Ruim anderhalve week activiteiten en acties rond campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Het Academiegebouw kleurde zaterdagavond oranje. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

In Groningen starten komende woensdag de activiteiten rond Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

De aftrap is woensdagmiddag in Winschoten, waar een nieuw nationaal monument tegen seksueel geweld wordt onthuld. Vanaf dat moment worden verschillende plekken in de stad en de dorpen oranje verlicht. Onder meer het Noorderplantsoen, de Grote Markt, het Groninger Museum, het Academiegebouw en het UMCG besteden met de oranje verlichting aandacht aan de campagne.

Tijdens rest van de campagne, die tot 10 december duurt, zijn er onder meer weerbaarheidstrainingen, exposities, lezingen, debatten, een bakworkshop een filmavond eb een kindermiddag.

Komende zaterdag vindt op de Nieuwe Markt een manifestatie plaats met toespraken en symbolische acties rond femicide. Een week later houdt de Groningse afdeling van de Dolle Minas een heksenkring op de Vismarkt, waar mensen met lichtjes stilstaan bij vrouwen die wereldwijd slachtoffer zijn van geweld.

Het volledige programma van Orange the World in Groningen is hier te vinden.