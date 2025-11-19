Ruim 2.500 schademeldingen na beving Zeerijp

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn sinds afgelopen vrijdag, na de zware aardbeving bij Zeerijp, meer dan 2.500 schademeldingen binnengekomen. Dat meldt het IMG woensdagmiddag.

Van de 2.517 schademeldingen komen er 1.751 uit het effectgebied van de beving. Dat is het gebied waar de aardbeving een trillingssnelheid van ten minste twee millimeter per seconde veroorzaakte.

Naast de normale schademeldingen kwamen tot nu toe 68 meldingen binnen van mogelijk acuut onveilige situaties. Daarvan zijn tot nu toe 43 locaties geïnspecteerd. Bij negen meldingen waren acute maatregelen nodig.

De beving bij Zeerijp van afgelopen donderdagnacht was een van de zwaarste aardbevingen ooit in het Groningse bevingsgebied. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter en werd gevolgd door een naschok van 2,1.