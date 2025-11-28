RUG trekt komende drie jaar kwart miljoen extra uit voor beveiliging

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) trekt de komende drie jaar 240.000 euro extra voor de fysieke beveiliging van de onderwijsinstelling. Volgens het universiteitsbestuur is dat geld nodig, omdat de universiteit de afgelopen jaren vaker te maken kreeg met incidenten en omdat het sprake is van een hoger landelijk dreigingsniveau.

De universiteit laat weten dat de risico’s sterk zijn toegenomen. Zo wijst de RUG op radicalisering en internationale spanningen, maar meer specifiek naar recente protestacties in en om gebouwen van de universiteit. De RUG wijst onder meer naar uit de hand gelopen pro-Palestinaprotesten en het tentenkamp op het Harmonieplein. Ook de protesten en bezetting rond het ontslag van docente Susanne Täuber worden genoemd, naast cyberaanvallen op verschillende Nederlandse universiteiten.

Volgens de RUG vraagt dit alles om betere voorbereiding en strengere beveiligingsmaatregelen. De extra bijdrage is bedoeld voor het werk van de nieuwe afdeling Fysieke Beveiligingsorganisatie. Die afdeling bestaat sinds 2024 en moet de beveiliging binnen de hele universiteit aansturen.

Naast het extra geld voor 2026–2028 wil de RUG op langere termijn naar een structureel hoger beveiligingsbudget. Dat bedrag wordt later vastgelegd, als onderdeel van een nieuw financieringsmodel. Ook incidentele beveiligingskosten, zoals extra maatregelen bij grote evenementen of risicovolle bijeenkomsten, worden voortaan betaald uit een aparte centrale pot.