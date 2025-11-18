RUG steunt nieuw protest tegen bezuinigingen, medewerkers kunnen met bus naar Amsterdam

Een eerdere staking tegen de bezuinigingen op hoger onderwijs op de Grote Markt

Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen staat achter de landelijke staking in het hoger onderwijs van 9 december. De universiteit laat weten dat vanuit verschillende lokale en landelijke organisaties gewerkt wordt aan busvervoer richting Amsterdam, waar op de tweede dinsdag van december wordt geprotesteerd op De Dam.

De staking bij de RUG wordt georganiseerd door onder meer WO in Actie, de GSb, FNV en de AOb. Medewerkers van de RUG mogen, zo stelt het bestuur van de universiteit, zelf bepalen of ze mee willen doen aan de staking. Dat mag ook als zij geen lid zijn van een van de betrokken organisaties. De stakende medewerkers krijgen gewoon doorbetaald. De universiteit vraagt haar personeel wel op tijd te laten weten dat ze er niet zijn en toetsing, promoties en andere ceremonies zoveel mogelijk te laten doorgaan.

Het inmiddels demissionaire kabinet Schoof wil de aangekondigde grote bezuinigingen aan op hoger onderwijs en wetenschap niet van tafel vegen, ook niet na de val van het kabinet. De vakbonden riepen daarom eind oktober op om wéér in actie te komen, ook met het oog op de gesprekken aan de formatietafel na de verkiezingen.

De actie op De Dam start om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Medewerkers die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via de website van de FNV of de AOb. De Groningse organisaties die de staking lokaal organiseren, hebben minimaal 150 mensen nodig om een busreis te organiseren. Zij kunnen zich tot 1 december aanmelden via dit formulier.