RUG moet komende jaren nog eens 45 miljoen euro besparen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet tot en met 2030 nog eens 45 miljoen euro bezuinigen. Dit bedrag komt bovenop eerder aangekondigde besparingen, zo meldt de UKrant. De universiteit verwacht hierdoor de komende jaren in de rode cijfers te blijven.

Eerder hield de RUG rekening met een bezuinigingsopgave van circa 80 miljoen euro tot 2030. De universiteit stelt dat dit een ruime, voorlopige inschatting was op basis van politieke aankondigingen, maar beschouwt de huidige 45 miljoen euro niet als een meevaller. Er moet alsnog gesneden worden in de begroting, waarbij momenteel wordt gekeken hoe en waar dit precies zal plaatsvinden.

De RUG liet eerder al weten de bezuinigingen het liefst op te vangen via natuurlijk verloop van personeel—door mensen die met pensioen gaan of van baan wisselen—om gedwongen ontslagen te voorkomen. De universiteit benadrukt dat deze snijdingen desondanks een negatieve impact hebben op de regio. “Kennis is geen kostenpost, maar een investering”, stelde de RUG eerder in een oproep aan de politiek.

De noodzaak tot bezuinigen heeft verschillende oorzaken, waaronder de bezuinigingen op het hoger onderwijs door het demissionaire kabinet, een dalend aantal Nederlandse en internationale studenten (wat resulteert in minder Rijksgeld), en interne factoren zoals hoge energieprijzen, inflatie en stijgende loonkosten.

Uit de begroting blijkt dat de RUG de komende jaren een aanzienlijk tekort verwacht. Dit jaar is het tekort begroot op 23,6 miljoen euro en volgend jaar op 12,1 miljoen euro. Daarna lopen de bedragen weer op, van 18,3 miljoen euro in 2027 tot 35,2 miljoen euro in 2030.