RUG leidt miljoenenproject rond nieuw onderzoekscentrum röntgenstraling

Foto: Cisca Wijmenga

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt, samen met drie andere universiteiten, bijna zestien miljoen euro om een nieuw nationaal onderzoekscentrum op te richten voor röntgenonderzoek. Het centrum gaat materialen tot op atomaire schaal bestuderen.

Het geld komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), via het programma voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur. De universiteiten van Utrecht, Eindhoven en Delft werken samen met de RUG binnen het project, wat wordt geleid door hoogleraar Moniek Tromp van de Faculty of Science and Engineering.

Het nieuwe centrum is geen fysiek gebouw, maar een virtueel instituut met drie onderzoeksplaatsen in Groningen, Utrecht en Eindhoven. Onderzoekers kunnen er gebruikmaken van geavanceerde röntgentechnieken om materialen te onderzoeken, bijvoorbeeld nieuwe materialen en processen rond de productie van bijvoorbeeld batterijen, zonnecellen, katalysatoren en coatings.