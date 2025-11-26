RUG gaat basisvoorzieningen op het platteland onderzoeken

Dorpshuis Thesinge. Foto: Google Streetview

De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar de basisvoorzieningen op het Groninger platteland, zoals onderwijs, zorg en winkels.

Er wordt ook gekeken welke rol deze spelen in de leefbaarheid in de dorpen. Met deze informatie kan de provincie bepalen wat er nodig is om voor alle Groningers een gelijkwaardige toegang te kunnen geven tot deze voorzieningen. Het onderzoek start in januari en loopt tot en met september 2028. De provincie maakt het onderzoek mogelijk vanuit het Uitvoeringsprogramma Gezondheid met 300.000 euro subsidie van het Nationaal Programma Groningen.

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Eerst wordt gekeken waar voorzieningen aanwezig zijn en in hoeverre deze bereikbaar zijn. Het gaat om maatschappelijke basisvoorzieningen zoals een school, huisarts, politie, sportveld, bibliotheek, museum en dorpshuis. Ook commerciële voorzieningen zoals supermarkten en horeca worden meegenomen, omdat beide typen voorzieningen elkaar versterken.

Daarna volgen er gesprekken met dorpsgemeenschappen over de vraag wat zij als basisniveau ervaren en welke invulling zij hieraan willen geven. Het gaat niet alleen om de praktische functies van die voorzieningen, maar ook naar de sociale waarde. Voorbeelden zijn scholen die kinderen stimuleren om lid te worden van een sport- of muziekvereniging of lokale ondernemers die verenigingen sponsoren. Zo versterken voorzieningen elkaar en dragen ze bij aan een sterk dorpsleven.

Tot slot wordt bepaald wat er goed gaat en wat nodig is om dorpen vitaal en leefbaar te houden. Op basis daarvan volgen adviezen waarmee de provincie verder kan werken aan een gelijkwaardige toegang tot basisvoorzieningen voor de inwoners van het Groninger platteland.