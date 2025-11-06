RTV Noord getroffen door hackers

Foto: RTV Noord.

RTV Noord zegt slachtoffer te zijn geworden van hackers. Dat meldt de regionale omroep donderdag.

De ochtendploeg ontdekte dat de systemen niet toegankelijk waren. De afdeling techniek trof op de server een bericht van hackers aan. Het is niet bekend of er losgeld is geëist.

De situatie heeft grote gevolgen voor uitzendingen en publicaties op al haar platforms. Zo kan RTV Noord onder meer geen artikelen op haar website plaatsen. De muziek bij radioprogramma’s komt tijdelijk van vinyl en platenspelers. Kortom: het is behelpen.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar het is nog onduidelijk hoelang dit gaat duren.