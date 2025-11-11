Rollyside benadrukt wens voor extra plekken in Euroborg: “We hebben een flinke wachtlijst”

Leden van Rollyside Groningen schoven samen met spelers van de FC aan tafel. Foto: Rollyside Groningen

Meer plekken voor de Rollyside Groningen in de Euroborg. Voorzitter Johan ten Hoove van de Rollyside vertelt dat die wens maandagavond kenbaar is gemaakt tijdens een bijzonder etentje bij het Noorderpoort.

Johan, wat is Rollyside Groningen?

“Rollyside is de supportersvereniging van de FC voor supporters die zich met een rolstoel of andere hulpmiddelen voortbewegen. Als vereniging behartigen wij de belangen van deze groep bij de club en we organiseren activiteiten en bijeenkomsten. Wij zijn één van de vier supportersverenigingen waarmee de FC onderhandelt. Dat is belangrijker dan de buitenwereld denkt: er is geen enkele club die zonder supporters kan, maar het is ook wel eens lastig om met al die partijen tot een goed resultaat te komen. En goed om te benoemen: ik ben de voorzitter, maar ik doe dit niet alleen. Ons hele bestuur werkt keihard hier aan.”

Gisteravond hebben jullie iets bijzonders gedaan hè?

“Dat klopt. We doen dit al bijna twintig jaar. Onze supporters, die een plek hebben in het stadion, eten dan gezamenlijk met spelers en directieleden van de FC. Gisteravond zaten er honderd mensen aan tafel. En dat is ontzettend leuk. De commercieel directeur van de FC was bijvoorbeeld aanwezig. Hij gaf een toelichting op de stand van zaken bij de FC. Voor onze leden is dat leuk om zoiets eens te horen, want normaal zijn zij niet bij zulke vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig.”

En er was sprake van een bijzonder diner?

“We hebben gegeten bij het Noorderpoort. De maaltijd was bereid door studenten die hier ook voor werden beoordeeld. Dan heb ik het niet over maaltijden die het duurste van het duurste zijn, maar wel maaltijden die van hoog niveau zijn. Onze leden betalen tien euro. Dat doen we bewust want door vooraf een geldbedrag te vragen, zien we dat de opkomst ook heel groot is, dat mensen geen verstek laten gaan. Ons werd gisteren een driegangendiner voorgeschoteld. Het begon met soep, daarna het hoofdgerecht dat bestond uit een heerlijke stamppot met een gehaktbal en spekjes en bij het nagerecht werden er gebakken wentelteefjes op tafel gezet.”

En dan wordt er dus gegeten samen met spelers van de FC?

“Dat klopt. Niet iedereen kon aanwezig zijn. Vanwege de interlandperiode die inmiddels is aangebroken, waren een aantal spelers verhinderd. Maar de spelers die wel konden waren massaal aanwezig. Van hen hoorde ik ook dat het normaal best wel een strijd is als zoiets geïnitieerd wordt om daar spelers te krijgen. Maar toen gevraagd werd wie naar de Rollyside wilde, deed niemand moeilijk. Het wordt echt omarmd. En bij de verschillende gangen gisteravond gingen de spelers na elke gang aan een andere tafel zitten, zodat er met iedereen gesproken werd. Het was super gezellig.”

Toch leeft er bij jullie wel een wens hè?

“We zouden inderdaad graag meer plekken in het stadion willen hebben. Wij hebben nu de beschikking over zestig plekken. Twee daarvan zijn voor de tegenstander. Dat is eigenlijk al onhandig. Stel dat je tegen Ajax speelt, dan bevinden zich Ajaxsupporters in het deel van FC Groningen. Dat hebben we bij de laatste wedstrijd ook gezien, toen een Ajaxsupporter de wedstrijd vanuit een bed kon bekijken, wel getooid in Ajaxclubkleding. Die situatie is niet bevorderlijk. De kleuren, de logo’s, werken als een rode lap op een stier om het zo maar even te benoemen.”

Dus de wens is om meer plekken te krijgen…

“Dat klopt. Dat was ook het hoofditem dat ik aanhaalde in mijn toespraak gisteren. En dan word ik wel eens teruggefloten. Dan wordt er gezegd: maar in andere stadions zijn veel minder plekken. En dat is denk ik het probleem. Hier is nooit aandacht voor geweest. Tot heel wat jaren geleden was het zo dat een mindervalide niet naar het voetbal ging. Deze groep kwam nog maar nauwelijks buiten de deur. Maar die tijd is veranderd. We hebben bij de Rollyside een flinke wachtlijst. We zouden veel meer mensen kwijt kunnen. Elke keer als wij de media halen, dan krijgen we ook berichtjes, telefoontjes, van mensen die zich afvragen hoe zij op de Rollyside komen.”

Toch zijn er ook wedstrijden dat de Rollyside niet vol is…

“Dat is zo. Het gaat dan met name om de late avondwedstrijden. Onze leden komen voornamelijk van buiten de gemeente Groningen. Ze komen uit Delfzijl, uit Stadskanaal. Stel dat een wedstrijd om 21.00 uur begint. Dan klinkt het laatste fluitsignaal om 22.45. Dan moeten deze mensen nog terug, en moeten geholpen worden bij het naar bed gaan. Het speciale vervoer wordt op zo’n tijdstip niet meer aangeboden en over de zorg, die flink onder druk staat, hoef ik het denk ik ook niet te hebben.”

Hoe verlopen deze gesprekken?

“We leggen verschillende voorstellen neer. Kunnen er bijvoorbeeld plekken gerealiseerd worden achter de doelen? Of is er op andere plekken iets mogelijk. En die gesprekken worden gevoerd. Maar het is een langzaam proces. Toen we het Euroborg betrokken, en duidelijk was geworden waar onze plekken kwamen, hebben we uitgetekend hoeveel scootmobiels we er konden plaatsen: dat bleken er zestig te zijn. We hebben dat toen met ductape aangegeven. De FC vond dat nergens op lijken en heeft daarna witte strepen aangebracht. Nu wordt de Rollyside groen geverfd. Ook wordt ons gedeelte een beetje uitgebreid waardoor het wat dieper wordt. Maar daar zijn we dus wel twintig jaar mee bezig geweest.”