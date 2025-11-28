Robbie Wentink twee jaar langer trainer van Velocitas 1897

Foto Velocitas: Vlnr: Bram Versprille (voorzitter TC), Robbie Wentink (trainer) en Henk van der Laan (voorzitter ai)

Robbie Wentink heeft zijn contract als trainer van Velocitas 1897 met twee jaar verlengd. Daarmee staat Wentink tot medio 2028 onder contract bij de club.

“We hebben bewust gekozen voor continuïteit”, aldus interim voorzitter Henk van der Laan. “Robbie heeft afgelopen seizoen bewezen dat hij niet alleen een uitstekende trainer is, maar ook iemand die perfect past bij de cultuur van Velocitas 1897”.

Wentink is aan zijn tweede seizoen bezig bij Velocitas en dat lijkt een goed huwelijk. Vorig seizoen pakte Velocitas een periodetitel en werd winnaar van de noordelijke districtsbeker. Momenteel staan de groen witten riant aan kop in de eerste klasse H en hebben al een periodetitel voor promotie naar de vierde divisie op zak.

“We zijn nog lang niet klaar met groeien en ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan het succes van Velocitas 1897”, aldus Wentink.