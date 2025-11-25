‘Richt de openbare ruimte in door de ogen van een 16-jarig meisje’

“Als we onze straten, wijken en dorpen ontwerpen en inrichten vanuit het oogpunt van een meisje van zestien, dan is er meteen aandacht voor de veiligheid voor alle inwoners.” Met die gedachte dienen vier raadsfracties een initiatiefvoorstel in, dat de inrichting van de openbare ruimte in Groningen vrouwvriendelijker moet gaan maken.

D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student & Stad haken daarmee in op Orange the World, de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen die deze week plaatsvindt. De fracties stellen dat vooral jonge vrouwen en queer personen zich vaak onveilig voelen op straat. Ze vermijden onveilige situaties en het zijn vooral jonge vrouwen die hun routes en gedrag aanpassen om veilig thuis te komen.

De vier partijen willen daarom dat de gemeente de openbare ruimte gaat ontwerpen door de ogen van een 16-jarig meisje. De fracties stellen voor om, samen met vrouwen uit verschillende doelgroepen, schouwen te doen van de openbare ruimte om in kaart te brengen welke locaties als onveilig worden ervaren en deze te verbeteren.

Daarnaast vragen de fracties het college om, als er verbouwplannen zijn voor de openbare ruimte, een vrouw een stoel aan tafel te geven voordat er definitief een klap wordt gegeven op de ontwerpen en inrichting.

Dat komt niet alleen vrouwen ten goede, stelt Andrea Poelstra-Bos. De openbare ruimte wordt door de uitvoering van het initiatief veiliger voor iedereen, aldus het D66-raadslid: “Daar waar jonge vrouwen zich veilig voelen, voelt iedereen zich veilig. We willen graag dat elke inwoner van Groningen elke dag weer veilig thuiskomt.” “Dit initiatiefvoorstel is een beginpunt om een inclusief perspectief structureel mee te nemen in hoe we onze stad ontwerpen”, vult Maria Martinez Doubiani (D66) aan.