Regen mag uitdelen voederbieten op Vismarkt niet deren: “Nieuw bietenras maakt uithollen voor Sint Maarten makkelijker”

Foto: Rieks Oijnhausen

De weersomstandigheden hadden zaterdag beter gekund tijdens het uitdelen van de voederbieten op de Vismarkt. Toch spreekt Hein Bekenkamp van de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken van een succesvolle editie.

Hein, hoe is het gisteren gegaan bij het uitdelen?

“Het begon rampzalig. De regen kwam met bakken uit de hemel. We dachten, gaan er nog wel mensen komen? In het eerste uur was de aandacht mondjesmaat. Daarna klaarde het weer op en werd het ook drukker. Het was gisteren ook markt, en we zagen dat hier veel mensen op af kwamen. Verschillende mensen kwamen ook even bij ons kijken. En we hadden een paar grotere afnemers. Een aantal scholen had gevraagd of het mogelijk was om wat bieten in te slaan. Uiteindelijk hebben we zo’n tweehonderd bieten afgezet.”

En die gaan gebruikt worden voor Sint Martinus…

“De bedoeling is inderdaad dat met de voederbieten er lampions gemaakt gaan worden. We zijn heel blij met de kwaliteit van de bieten van dit jaar. De bieten zijn dit keer intens rood van kleur. We hebben daar bij de kweker op aangedrongen en er is gebruik gemaakt van een ander ras, wat het lampion maken vergemakkelijkt. Vorig jaar was het vruchtvlees ontzettend hard. Deze bieten zijn zachter. Het lukt daardoor wat makkelijker om de biet uit te hollen, hoewel het nog steeds een hele klus blijft.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Jullie hebben duizend bieten van de kweker gekregen. Er zijn nu tweehonderd vergeven. Wat gaat er met de overige achthonderd gebeuren?

“De komende dagen vinden er verschillende activiteiten plaats. Komende dinsdag bezoeken we verschillende basisscholen waar we bieten af gaan leveren, waarna de kinderen ermee aan de slag gaan. Daarnaast vindt er komende woensdag een workshop plaats bij VRIJDAG in de Walstraat. Onder begeleiding gaan kinderen daar aan de slag om mooie voederbietlampions te maken. Aanmelden voor deze workshop is niet nodig, maar ik begreep van VRIJDAG dat er al verschillende aanmeldingen waren binnengekomen. En alles bij elkaar opgeteld, verwachten wij dat we alle bieten toch wel gaan slijten.”

En dan vindt komende zaterdag de grote optocht plaats…

“Onder begeleiding van Sint Martinus te paard trekken kinderen met hun lampions door de stad naar de Martinikerk. Uiteraard hopen we tijdens die optocht veel mooie voederbietlampions te gaan zien. Maar ook kinderen die van andere materialen een lampion hebben gemaakt, zijn uiteraard van harte welkom. Wat wij het belangrijkste vinden, is dat alle kinderen met een lampion op stap kunnen en een mooie avond hebben. Dat is ook in het kader van de Sint Martinusgedachte.”

Want dat is waar we het over hebben: Sint Martinus. En dat is meer dan alleen een feest waarbij er met zingen snoep wordt opgehaald…

“Dat klopt. Maandagavond vindt er een benefietmaaltijd plaats waarbij de opbrengst gaat naar organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen. Via Wender en het Open Hof worden er voedselbonnen beschikbaar gesteld. Dinsdagavond kunnen dak- en thuislozen overigens zelf een maaltijd nuttigen in het schip van de Martinikerk. En dat is in het kader van Sint Martinus.

Waarbij het verhaal over de mantel wereldberoemd is…

Klopt. Sint Martinus, toen nog soldaat, staat bekend om de daad waarbij hij zijn mantel in tweeën sneed om de helft aan een verkleumde bedelaar te geven, terwijl andere soldaten toekeken en niets deden. ’s Nachts droomde hij dat Jezus de halve mantel droeg. Dat is de kernboodschap die wij uit willen dragen: delen en omzien naar de kwetsbaren. Ook in Groningen is dit vandaag de dag het geval: niet alles is even netjes verdeeld. Hopelijk kan die boodschap beklijven en hebben we iets over voor elkaar.”