Recordeditie Natuurwerkdag: bijna 900 inwoners steken handen uit de mouwen

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) helpt één van de kinderen bij het poten van honderd bollen. Foto: Rieks Oijnhausen

Ongeveer negenhonderd inwoners van de provincie hebben de afgelopen dagen op vijftig locaties de handen uit de mouwen gestoken tijdens de Nationale Natuurwerkdagen. Landschapsbeheer Groningen kijkt terug op een geslaagde editie en een recordaantal deelnemende locaties.

“We hebben nog nooit zoveel deelnemende locaties gehad als dit jaar”, vertelt Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. “En vergeleken met de totaal 570 locaties in het hele land, doen we het hier in Groningen bijzonder goed! Ook het aantal deelnemers is ontzettend hoog, 300 meer dan vorig jaar.”

De activiteiten werden vrijdag afgetrapt in Woltersum. Gedeputeerde Pascal Roemers (PvdA) en dorpswethouder Inge Jongman (ChristenUnie) pootten samen met kinderen van OBS De Huifkar honderd bollen. Deze activiteit sloot aan bij ‘Bloeiend Perspectief’, een programma dat de dorpen rond Ten Boer groener en biodiverser maakt.

Versterkingsdorpen

In totaal gingen 30.000 bollen de grond in. Wethouder Jongman: “Met Bloeiend Perspectief werken we samen aan meer groen en biodiversiteit in de dorpen. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke, leefbare woonomgeving. Juist in versterkingsdorpen zoals Woltersum zijn dit soort initiatieven van grote waarde. De Natuurwerkdagen zijn een mooi moment om samen de handen uit de mouwen te steken.”

Ondanks dat de weersomstandigheden niet meezaten, werd er op vrijdag en zaterdag op tal van plekken geklust. In het Stadspark bijvoorbeeld, maar ook in Veendam en in het Lauwersmeergebied werd geknot, gesnoeid, gesjouwd en geplant. Landschapsbeheer Groningen organiseert de Natuurwerkdag in onze provincie en ondersteunt het hele jaar door groen vrijwilligerswerk in de provincie. Samen met inwoners, scholen, dorpen en natuurorganisaties werken we aan een beleefbaar en toekomstbestendig landschap voor iedereen.