Recordaantal deelnemers voor Plantsoenloop: “Kinderen hebben geen last van regen en blubber” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De 66ste editie van de Plantsoenloop is zaterdag succesvol verlopen. Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland vertelt dat er een recordaantal deelnemers aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

Johan, we kunnen stellen dat het om een evenement ging dat overschaduwd werd door regen…

“Het is maar net aan wie je die vraag stelt. Gisterochtend zijn we begonnen met de opbouw van het evenement. Dat hebben we onder prima weersomstandigheden kunnen doen. Maar op het moment dat de eerste groepen in de startvakken stonden, kwam de regen met bakken uit de hemel. Het programma begon met de KidsRun die de 2 en 4 kilometer liepen. En op zo’n moment blijkt dat de organisatie en de ouders meer last hebben van de regen dan de kinderen zelf. Veel kinderen hebben de dag van hun leven gehad.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Bij de mannen won Nik Lemmink de 8 kilometer. Foto: Rieks Oijnhausen Bij de vrouwen werd deze afstand gewonnen door Naomi Heidema. Foto: Rieks Oijnhausen

Dat blijkt ook uit de reacties waarbij kinderen na afloop triomfantelijk met hun medaille poseerden voor de camera. Hoe verklaar je dat dit evenement met name bij deze groep populair is?

“Als Golazo organiseren we een groot aantal hardloopevenementen. De belangrijkste wedstrijd – wij noemen het ook wel de hoogmis – is de 4 Mijl die enkele weken geleden werd gehouden. Daar als kind aan deelnemen is een mogelijkheid, maar het vergt een hele organisatie. Het is druk en groot. Je zult aan de start moeten verschijnen in Haren. De finish is op de Vismarkt. De Plantsoenloop is veel overzichtelijker. Het vindt plaats in het Noorderplantsoen, het is omheind, er is geen gevaarzetting. En daarom dus eigenlijk ideaal voor jonge deelnemers. Scholen zie je hier bijvoorbeeld ook graag aan deelnemen.”

Naast de KidsRun werden er ook verschillende andere afstanden aangeboden…

“We hadden in totaal vier verschillende afstanden. Naast de KidsRun van 2 en 4 kilometer, was er de Plantsoenloop van vier en acht kilometer. Hier was ook veel belangstelling voor. In totaal waren er 5.200 deelnemers. Een recordaantal. Voor de vier en acht kilometer bleek veel belangstelling te zijn. Op het laatste moment hebben we deze afstanden nog uit kunnen breiden met honderd extra startplekken. Hier bleek voldoende ruimte voor te zijn.”

Enkele jaren geleden presenteerden jullie een nieuw parcours. Zorgt dat voor die ruimte om extra mensen aan de start te kunnen laten verschijnen?

“Ja. Ik vertelde al dat er verschillende afstanden werden gelopen. Bij de 8 kilometer lopen deelnemers twee rondjes. Een afstand start wanneer de vorige afstand is afgelopen. Dat is de uitdaging. Dat is gisteren goed gelukt. En qua ruimte en mogelijkheden kom je dan op deze deelnemersaantallen. Waarbij, voor de duidelijkheid, we zien dat deze loop ook erg populair is bij deelnemers die in de twintig, dertig en wat ouder zijn.”

Is dit voor jullie als organisatie nu ook het mooiste evenement?

“Dit is wel een heel mooi hardloopevenement. Ik maakte al even de vergelijking met de 4 Mijl. Als organisatie weet je dat op die dag alles moet staan als een huis. Deze wedstrijd wordt gezien als de afsluiting van het seizoen, hoewel dat niet helemaal waar is omdat we straks in december nog de Stadspark Run hebben. En wat ik al beschreef: hier doen veel kinderen aan mee. Het is een hele vrolijke wedstrijd, wat het voor ons als organisatie wel tot iets maakt waar we naar uitkijken.”