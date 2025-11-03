Rechtbank: overheid onderzocht gebruik luchthaven Eelde niet goed genoeg

Foto: Groningen Airport Eelde

Staatssecretaris Rummenie (BBB) van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur moet opnieuw onderzoeken of Groningen Airport Eelde zich twee jaar gelden wel aan de regels van haar natuurvergunning heeft gehouden. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen eind vorige week. Volgens de rechter is niet goed uitgezocht of de luchthaven meer vluchten uitvoert dan is toegestaan.

De zaak werd aangespannen door de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) en Stichting Mobilisation for the Environment (MOB). De twee organisaties vinden dat het vliegveld meer vluchten uitvoert dan mag en dat dit schadelijk is voor het Natura-2000 gebied van de Drentsche Aa.

Ook zouden er meer kleine vliegtuigen vliegen dan in 2009, toen de vergunning werd afgegeven. Maar deze vliegtuigen zouden meer geluid en uitstoot veroorzaken dan mag.

De staatssecretaris van Economische Zaken wees dat besluit af, maar bleek niet het bevoegd gezag. Daarom werd het besluit ongegrond verklaard. Staatssecretaris Rummenie (BBB) van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur nam in januari een nieuw besluit op het bezwaar, maar gaf vrijwel exact dezelfde onderbouwing.

Aantal vluchten maakt toch uit

De staatssecretaris stelde daarin de natuurvergunning niet zou gaan over het aantal vluchten, maar alleen een geluidsgrens. Daarom maakt het volgens de staatssecretaris ook niet zoveel uit wat er in 2022 en 2023 vloog vanaf de luchthaven, zolang er in totaal maar niet te veel lawaai was.

Maar dat klopt niet, stelt de rechtbank. In de natuurvergunning zouden wel degelijk specifieke aantallen vluchten zijn genoemd en dit mag de staatssecretaris niet negeren. Dat is niet aanvaardbaar, aldus de rechtbank.

Daarom moet Rummenie nu binnen acht weken een nieuw besluit op het handhavingsverzoek nemen. Let wel: de uitspraak betekent niet de luchthaven daadwerkelijk vergunningen heeft overtreden. De staatssecretaris moet wel beter onderzoeken of sprake is van overtreding om een besluit te nemen.