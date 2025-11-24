Raadsleden woensdag de wijk in om te praten met inwoners Paddepoel en de Tuinwijk

Foto via Buurtcentrum Plutozaal

Komende woensdag gaan leden van de Groninger gemeenteraad in gesprek met inwoners van Paddepoel en de Tuinwijk. In de Plutozaal (aan de Plutolaan) kunnen bewoners vertellen wat er goed gaat in hun wijk en welke problemen zij zien.

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur en bedoeld om raadsleden beter te laten horen wat er speelt in de twee wijken. Tijdens het gesprek kunnen bewoners onderwerpen aandragen die zij belangrijk vinden. Dat kan gaan over de buurt, wonen, veiligheid, geldzaken, werk, jongeren, onderwijs of andere zaken die volgens hen aandacht nodig hebben.

De gemeenteraad organiseert deze gesprekken vaker om contact te houden met inwoners. Eerder dit jaar waren er bijeenkomsten in De Wijert en Vinkhuizen en vorig jaar in Lewenborg en Beijum. Ook zijn er in verschillende dorpen gesprekken geweest over de gevolgen van de aardbevingen.

Bewoners kunnen vanaf 19.00 uur binnenlopen voor koffie of thee. Na afloop is er ruimte om nog even na te praten met raadsleden en andere inwoners.