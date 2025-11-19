Raad van State: ‘RUG mocht internationale studente afmelden bij IND’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Raad van State heeft beslist dat de Rijksuniversiteit Groningen een internationale geneeskundestudente mag melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De student behaalde twee jaar terug te weinig studiepunten en meldde haar persoonlijke omstandigheden te laat.

De studente begon in 2020-2021 aan de bachelor Geneeskunde. Voor haar verblijfsvergunning moest ze elk studiejaar minimaal 30 studiepunten halen. In eerdere jaren had ze te maken met ziekte en familieomstandigheden, waarvoor de universiteit coulance toonde en geen melding deed bij de IND.

Maar in het studiejaar 2023-2024 behaalde ze slechts tien punten en meldde ze haar persoonlijke problemen te laat. Het College van Bestuur besloot haar dit keer wel bij de IND te melden, wat kan betekenen dat de studente terug moet naar haar thuisland. Volgens het CvB had ze haar omstandigheden tijdens de drie contactmomenten met de studieadviseur moeten melden en bewijs moeten aanleveren. Dat deed ze pas tijdens het beroep bij de Raad van State

Dat was te laat, oordeelde de Raad van State woensdagmiddag. Omdat de studente haar situatie niet tijdig had gemeld, kon de universiteit haar niet meewegen in de beslissing of extra ondersteuning bieden. Wel merkt de Raad van State op dat de studente dit jaar wel goed presteert en nog steeds op schema ligt om haar bachelor tijdig af te ronden. Ze komt daardoor nog steeds in aanmerking voor toelating tot de masteropleiding.