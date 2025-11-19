Raad roept Den Haag op om minister voor Groningen aan te stellen in nieuw kabinet

Foto via Groninger Bodem Beweging

Er moet in het nog te formeren kabinet een minister of staatssecretaris komen die zich uitsluitend bezighoudt met Groningen. Een motie daarover werd woensdagavond door een ruime meerderheid van de Groningse gemeenteraad aangenomen.

Aanleiding voor de motie is de aardbeving met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter van vorige week, waarbij het epicentrum bij Zeerijp lag, en de huidige informatiefase in Den Haag in aanloop naar een nieuw te vormen coalitieakkoord.

Rita Pestman van de PvdA hield een gloedvol betoog: “Op dit moment zijn er meer dan tweeduizend schades gemeld. Maar de schades aan de huizen is niet het ergste. Wat veel erger is, dat is de psychische schade. Huwelijken die kapot gaan en kinderen die proberen om hun ouders te beschermen. Op het moment dat je dat meemaakt, dan staat je wereld op de kop. Dat hoort niet zo te zijn.”

“Den Haag is te ver weg van Zeerijp”

Pestman vertelde verder: “Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels ook aangetoond dat schoolprestaties er onder lijden. Het zou na eerdere aardbevingen en schades allemaal milder, makkelijker en menselijker, maar uit gesprekken die we gehad hebben met inwoners van de oude gemeente Ten Boer, blijkt dat er heel veel mensen zijn die nog steeds niet weten wat er met hun huis moet gebeuren. En er zijn mensen die na tien jaar strijd eindelijk een nieuw huis hebben door sloop/nieuwbouw, en dan tot de conclusie komen dat dit nieuwe huis niet meer als hun thuis voelt. Of dit nieuwe huis vertoont weer allemaal mankementen. Dan moeten ze weer de strijd aan gaan met allerlei instanties. Dan staat hun leven nog steeds op de kop. En hebben ze helemaal niet de mogelijkheid om ook maar iets te gaan verwerken. Zo komt er nooit een einde aan het leed. Zoals een inwoner van Zeerijp zei: ‘Den Haag is te ver weg van Zeerijp. En daarom moeten wij een staatssecretaris voor Groningen hebben. Iemand die in de provincie kantoor houdt en aangesproken kan worden door bestuurders en inwoners. Opdat er eindelijk een begin kan worden gemaakt met dat ‘milder, makkelijker en menselijker’.”

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) noemt de bijdrage van Pestman een indringend betoog. “Afgelopen vrijdag werden we weer eens met de neus op de feiten gedrukt dat het allang nog niet voorbij is. Dat was het al niet voor velen, maar helaas is er ook zo’n aardbeving nodig, van zo’n omvang, om ook heel Nederland hiervan te overtuigen. Samen met wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) ben ik naar Ten Post gegaan om er te spreken met inwoners. Daar hoorden we dat het niet alleen gaat over scheuren in huizen, maar ook de emotionele schade en het wachten. In het dorp sprak ik met een stel dat nu eindelijk in was getrokken in een versterkt huis die dacht een mooi kerstfeest tegemoet te gaan, zonder problemen. Maar na deze beving moesten zij opnieuw een rondje om het huis maken om scheuren te inventariseren en moest men de papierwinkel in. Zij weten nu al dat ze tijdens Kerstmis naar een muur kijken met een scheur er in. ”

“Elk steuntje in de rug kan ik gebruiken”

Kamminga vertelde dat het college niet overtuigd hoeft te worden: “In de tekst in de motie wordt gevraagd om een staatssecretaris. Dit mag wat mij betreft ook een minister zijn.” Wel vindt de burgemeester het moeilijk om via deze motie al een opdracht te geven aan een nog te installeren bewindspersoon in Den Haag. Kamminga geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd met Den Haag. “Maar ik kan elk steuntje in de rug gebruiken. Normaal zou je bij deze motie kunnen zeggen: we doen het al. Maar op een onderwerp als dit, kan ik alle steuntjes in de rug gebruiken om een krachtig signaal over te brengen.”

Niet alle fracties waren het eens met de motietekst. Ietje Jacobs-Setz van de VVD zei: “Wij zullen niet met deze motie instemmen omdat wij ons niet kunnen vinden in het tweede verzoekpunt, maar wij zullen al onze contacten in Den Haag gebruiken om te pleiten voor het aanstellen voor een bewindspersoon voor Groningen, waar wij opteren voor een minister.” Izaäk van Jaarsveld van het CDA voegde toe: “De toelichting die mevrouw Pestman gaf, was, zoals vaker, van A tot Z raak. Toch hebben wij ook wat moeite met de formulering in de motie: een opdracht geven aan een nog te benoemen bewindspersoon, de vernauwing om voor een staatssecretaris te gaan en niet voor een minister van of een minister voor. Daarom kunnen wij deze motie niet steunen, maar we zullen wel alle kanalen gaan inzetten om dit voor elkaar te krijgen.”

Van de 42 aanwezige raadsleden stemmen er uiteindelijk 36 voor en 6 tegen. Naast de fracties van VVD en CDA koos ook de PVV voor de rode kleur.