Qbuzz-probleem met omroepsysteem in bussen is complex: “Oplossing is niet volgende week klaar”

Foto: Joris van Tweel

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor het niet goed functioneren van het omroepsysteem in de bussen van vervoersbedrijf Qbuzz. Broeksma zegt er bovenop te zitten, maar erkent ook dat het probleem niet direct opgelost zal zijn.

Broeksma reageerde op vragen van de D66-fractie die het probleem aan de kaak hadden gesteld. Raadslid Andrea Poelstra: “Volgens het OV-Consumentenplatform kunnen mensen met een visuele beperking het omroepen van de bushaltes niet goed horen. Hierdoor weten zij niet wanneer zij bij de juiste halte zijn. Het geluidsniveau van het omroepsysteem van de bussen van Qbuzz is niet op de juiste sterkte ingesteld. Het platform heeft hierover al meerdere keren aan de bel getrokken bij Qbuzz en ook een formele klacht ingediend, maar er verandert niets.”

Jahir Scoop van de PvdA vult aan: “Het komt ook voor dat de beeldschermen in de bussen niet werken. Hierdoor is de eerstvolgende halte niet zichtbaar. Kan de wethouder toezeggen dat dit probleem ook wordt meegenomen?”

Complex probleem met diverse bustypes

Broeksma zegt in zijn antwoord bekend te zijn met de situatie. “Bij de aanbesteding van de concessie hebben we afgesproken dat er een automatische halteafroep in de bussen beschikbaar moet zijn, dus dat de eerstvolgende halte wordt aangekondigd. Dat dit niet altijd even duidelijk te horen of te zien is, dat hoort niet. In sommige bussen werkt het wel goed, maar in andere bustypes niet.”

De wethouder benadrukt dat de gemeente zelf niet de uitvoerende partij is. “Wij hebben dit aangekaart bij het OV-bureau Groningen Drenthe. Het probleem was daar al bekend en er zijn al gesprekken gaande. Dat het niet goed gaat, heeft te maken met het gebruik van verschillende bustypes. Het probleem zit ‘m deels in de software en deels in de hardware. Dit betekent dat het bewerkelijker is, omdat het per bus en per bustype anders aangevlogen moet worden.”

“Dit probleem is daarom niet volgende week klaar”, concludeert Broeksma. “Maar ik ga een vinger aan de pols houden. Ik verwacht dat dit binnen één of twee maanden opgelost moet zijn.”