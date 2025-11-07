PvdA wil meer werk en banen bij wijkbedrijven in Groningen

Foto: Het Groenhuis (via Facebook)

De PvdA in Groningen wil dat de gemeente meer geld uittrekt voor wijkbedrijven, zodat er extra banen bij komen. Volgens de partij zijn wijkbedrijven belangrijk voor de stad, omdat ze bewoners helpen aan werk, contact en een zinvolle dagbesteding.

In Groningen zijn inmiddels meerdere wijkbedrijven actief, zoals Wijkbedrijf Selwerd, Magma in Vinkhuizen, Sportcentrum Noord en het Groenhuis in De Hoogte en Korrewegwijk. Hier worden onder meer taallessen gegeven, fietsen gerepareerd, tuinen onderhouden en gezamenlijke maaltijden georganiseerd. Wijkbewoners doen er vrijwilligerswerk. Sommigen groeien door naar een participatiebaan, basisbaan of betaald werk. Voor anderen is het vooral een manier om anderen te ontmoeten en iets te betekenen voor de buurt.

Volgens Hanneke Wierenga van Wijkbedrijf Selwerd hebben wijkbedrijven zelf ook zekerheid nodig: “Elk wijkbedrijf is anders, want de bewoners bepalen wat nodig is. Maar zonder duidelijkheid over de toekomst blijft het lastig plannen. Structurele steun zou ons helpen om door te groeien en meer voor de wijk te doen.”

Volgens de raadsfractie van de PvdA blijkt uit onderzoek dat elke euro die in wijkbedrijven wordt geïnvesteerd, meerdere keren terugkomt. Daarom wil de PvdA structurele financiering, een vast aanspreekpunt en meer basisbanen bij de wijkbedrijven. Daarvan moeten er, als het aan de PvdA ligt, uiteindelijk ook meer komen: de partij vindt dat uiteindelijk elke wijk in Groningen een eigen wijkbedrijf moet hebben.

De PvdA dient komende woensdag een voorstel in om wijkbedrijven meer geld te geven bij de behandeling van de begroting.