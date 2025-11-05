Provincie wil volgend jaar investeren, maar ook ‘orde op zaken stellen’

Foto: Joris van Tweel

De provincie Groningen wil in 2026 flink investeren, maar ook de financiën op orde houden. Dat staat in de nieuwe begroting die het provinciebestuur woensdag heeft aangeboden aan Provinciale Staten. De Provinciale Staten gaan volgende week woensdag stemmen over de begroting.

De provincie heeft de komende jaren meer geld te besteden, onder andere door een hogere bijdrage van het Rijk. Volgens gedeputeerde Dekker is de begroting voor volgend jaar dan ook bedoeld om ‘orde op zaken te stellen’.

“We hebben bijvoorbeeld uitgaven waar we tot nu toe alleen incidenteel geld voor hadden nu structureel begroot”, stelt Dekker. “Ook hebben we ons vermogen gecorrigeerd voor inflatie zodat dit vermogen toekomstbestendig is. Hiermee hebben we meer grip op het meerjarig perspectief. Samen met de ruimte om te investeren in onze plannen is er een mooie balans tussen bestendigheid en ambitie ontstaan.”

Investeren, ook als Rijk faalt

Daarnaast komt er geld voor de uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk, wordt er eenmalig bijgedragen aan een UMCG-project om statushouders met een zorgachtergrond sneller aan het werk te krijgen in het ziekenhuis.

Ook komt er extra ondersteuning voor woningbouwprojecten. De provincie stelt geld beschikbaar aan gemeenten om ambtenaren in te huren die woningbouwprojecten begeleiden. Dat komt omdat het Rijk soortgelijke plannen wil doorvoeren, maar niet snel genoeg rondkrijgt qua besluitvorming.