Provincie richting TenneT: leg nieuwe hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en Ens in één keer goed aan

Foto: Tom Veenstra

De provincies in het gebied tussen Vierverlaten en Ens vragen het Rijk en netbeheerder TenneT om de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding meteen goed en toekomstbestendig aan te leggen. Zij adviseren de netbeheerder te kiezen voor een tracé wat grotendeels bestaande 220 kV-lijnen vervangt, zodat er later niet opnieuw aan de stroomkabels gewerkt hoeft te worden.

Varianten die grotendeels langs de A6 en A7 lopen zijn volgens het ministerie moeilijk te vergunnen door de negatieve effecten op natuur en door ontwikkelingen als de Lelylijn. Samen met de andere provincies waar de hoogspanningslijn langs moet, wil de provincie daarom het liefst een tracé wat grotendeels het bestaande 220 kV-net volgt, in plaats van nieuwe gebieden open te snijden. Volgens de regio heeft dat minder impact op landschap, woningen en natuur en is de kans op een snelle vergunning groter.

Voor het Groningse deel van het tracé stelt de regio in overleg met de gemeenten Groningen en Westerkwartier en waterschap Noorderzijlvest een geoptimaliseerde variant, die zoveel mogelijk in een rechte lijn loopt tussen Vierverlaten en Bakkerom. Als die optimalisatie niet kan, moet de lijn via Enumatil gaan lopen. Een laatste alternatief, met twee rijen masten en draden op verschillende hoogtes, gaat volgens de provincie een killer zijn voor vogels. Ook is de capaciteit dan binnen 10 tot 15 jaar te klein, waardoor opnieuw grootschalige werkzaamheden nodig zouden zijn.

Daarnaast roepen de provincies op tot goede compensatie en schadevergoedingen voor gedupeerden van de aanleg. Groningen wil ook doorpraten met het ministerie van Klimaat en Groene Groei en TenneT over andere zaken, waaronder het ondergronds brengen van een aantal 110 kV-verbindingen.