Provincie en gemeente gaan toch op zoek naar nieuwe plek voor veilige roeibaan

De Provinciale Staten hebben ingestemd met een motie van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66 en Volt, die het provinciebestuur oproept met de gemeente Groningen op zoek te gaan naar een veilige oefenlocatie voor roeiers.

Begin vorige maand vond in de Groninger gemeenteraad al een gelijksoortig pleidooi plaats, ook onder aanvoering van CDA en VVD. Samen met de Groninger Roeibond werd destijds met name gekeken naar een baan in polders Oosterland en Lappenvoort, ten zuiden van het Paterswoldsemeer. Maar daar gelden strenge natuurregels, waardoor de aanleg van een baan erg moeilijk lijkt.

Bij het gemeentebestuur en bijbehorende partijen leverde discussie daardoor weinig andere gedachten op. Het gemeentebestuur vond destijds dat een nieuwe roeibaan binnen de gemeentegrenzen niet mogelijk is en eerdere onderzoeken naar alternatieve locaties leverden ook geen haalbare opties op. Het college zegde alleen toe te kijken naar betere afspraken over het maaibeleid in het Noord-Willemskanaal, zodat roeiers daar veilig kunnen blijven trainen.

Gemeente bijt niet, provincie wel

Maar de VVD gaf niet op en schakelde de provinciale fractie in. De provincie is de andere partij die over dergelijke inpassingen in natuurgebieden kan beslissen. Samen met het CDA en met steun van GroenLinks, PvdA, D66 en Volt namen de Staten woensdag een motie aan, die het provinciebestuur maant om toch met de gemeente Groningen om tafel te gaan.

De VVD liet eind vorige maand al weten het er niet bij te laten zitten, omdat de partij vindt dat gemeente, provincie en waterschappen samen moeten optrekken met de Groninger Roeibond om te verkennen waar ruimte is voor een nieuwe roeibaan. Zo’n baan biedt volgens de VVD vooral kansen voor topsport en breedtesportwedstrijden, maar verlicht ook de druk op het Noord-Willemskanaal en vergroot de veiligheid.

‘Provincie moet sport aanjagen’

De fractie is daarom blij dat er nu toch een nieuw onderzoek komt naar een nieuwe roeibaan. Dit onderzoek moet voor de zomer van volgend jaar klaar zijn.

“Roeien hoort bij Groningen,” zegt Willemijn Brilstra, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten. “De provincie heeft misschien geen formele sporttaak, maar wél een aanjagende rol. Sport verbindt, versterkt gezondheid en draagt bij aan leefbaarheid.”