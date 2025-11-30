Politie zoekt getuigen van explosie bij woning in Haren

De Forensische Opsporing doet onderzoek bij de woning in Haren. Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een explosie die zaterdagavond plaatsvond bij een woning aan de Emmalaan in Haren. Daarbij raakte niemand gewond.

“Rond 23.35 uur kregen we meerdere meldingen van een grote knal die was gehoord”, vertelt de politie. “Uiteindelijk bleek dat er in de Emmalaan een explosie had plaatsgevonden.” Een nieuwsfotograaf vertelde eerder al dat de explosie plaats had gevonden bij een woning, waarbij er ook schade was ontstaan. “Wij doen onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de explosie. Zo kijken we of er gebruik is gemaakt van zwaar vuurwerk.”

De politie is op zoek naar meer informatie. “Heb je iets gezien of gehoord van de toedracht van de explosie? Heb je camerabeelden waarop verdachte personen en/of voertuigen te zien zijn? Of heb je andere informatie over het incident? Bel de politie op 0800 60 70 of deel je informatie anoniem via 0800 7000.”