Politie publiceert camerabeelden rond zware mishandeling aan Trompsingel

Foto: 112 Groningen

De politie heeft woensdag camerabeelden vrijgegeven rond de zware mishandeling aan de Trompsingel van begin juli, waarbij twee jongens ernstig gewond raakten.

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli fietsten de twee jongens rond 01.45 uur langs een café bij de Veemarktstraat. Op beelden is te zien dat iemand tegen hun fiets trapte. Daarna rende een andere persoon achter de jongens aan. Even later werden de jongens bij de Trompsingel zwaar mishandeld met veel geweld. Daardoor raakten de slachtoffers ernstig gewond.

Het was druk in de straat op dat moment, maar de mishandeling zelf is niet duidelijk op beeld vastgelegd. De politie denkt wel dat er meer mensen zijn die iets hebben gezien of gefilmd, of die weten wie de daders zijn. Na buurtonderzoek en gesprekken met meerdere getuigen is er nog niemand aangehouden voor de mishandeling.

De politie vraagt iedereen met informatie om zich te melden. Ook wie beelden heeft of iemand heeft horen praten over het incident, wordt opgeroepen om contact op te nemen. Tips kunnen worden doorgegeven via 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of via dit formulier op de website van de politie.