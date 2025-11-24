Politie publiceert foto’s van verdachte inbraak aan Vrydemalaan

De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van een inbraak in een appartementencomplex aan de Vrydemalaan op zondag 17 augustus. De dienst vraagt getuigen en mensen die de verdachte herkennen om zich te melden.

Op videobeelden van de inbraak, die tussen 18.50 en 19.00 uur plaatsvond, is te zien dat de man het gebouw binnenkomt en de trap opgaat richting het appartement waar later wordt ingebroken. Enkele minuten later loopt hij weer naar beneden en verlaat hij het gebouw via de achterkant.

Verdachte in beeld

De politie heeft een duidelijk signalement. De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur, zwart haar en een baard. Hij droeg een donkere jas, een lichtblauwe gescheurde spijkerbroek en zwarte sneakers met een witte tekst aan de zijkant.

Politie vraagt tips

Mensen die de man herkennen of informatie hebben over de inbraak, kunnen contact opnemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Wie online wil tippen, kan dat doen via dit formulier van de politie.