Politie oefent tegen ‘relschoppers’ in Peperstraat

Foto via Politie.nl

De Peperstraat was woensdagavond het toneel van een grote politie-oefening, waarbij een aantal ‘relschoppers’ hun best deden om het de deelnemende agenten zo moeilijk mogelijk te maken.

Een groep studenten nam het, figurerend als ‘relschoppers’, op tegen de politie. Met de figuranten oefenden de agenten verschillende scenario’s, waarbij het de taak was voor de agenten om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

De oefening in de binnenstad is een jaarlijks terugkerende voor de politie. Ook bereden agenten, bikers (politie op de fiets) en ambulance-eenheden doen daaraan mee. Alles is bedoeld om de eenheden goed op elkaar te laten inspelen en aansluiten, met het oog op onrustsituaties in de toekomst.