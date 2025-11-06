Politie oefende op conflictsituaties in binnenstad

Foto: Politie Groningen-Centrum

De politie heeft woensdagavond in de binnenstad geoefend op praktijksituaties die agenten daar vaak tegenkomen.

Te denken valt aan het de-escalerend handelen bij conflictsituaties tussen individuen en groepen in het uitgaansgebied en aan gezamenlijk optreden bij openbare ordeverstoringen en het creëren van een veilige werkomgeving voor ambulancepersoneel als zij aan het werk moeten.

De oefening werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Groningen, horecazaken, beveiligingsbedrijven, ambulancepersoneel en studenten van het Alfa-college. De studenten speelden als tegenspelers realistische scenario’s na. Ook politie te paard en hondengeleiders van de politie deden mee.

Tijdens deze trainingsavond stonden samenwerking tussen ketenpartners, communicatie onderling en het veilig en professioneel optreden centraal. Dit gebeurde op straat en in horecagelegenheden.

Door realistisch en met regelmaat te trainen, zorgt de politie ervoor, goed voorbereid blijven op het werk in de binnenstad. Zo kunnen agenten snel, veilig en effectief handelen wanneer dat nodig is.