Politie houdt meerdere personen in Haren aan met zwaar illegaal vuurwerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dit weekend in Haren meerdere aanhoudingen verricht na meldingen over zwaar illegaal vuurwerk.

Zaterdag werd bij controles op de Rijksstraatweg een 13-jarige jongen met pepperspray en een 17-jarige jongen met een mortierbom opgepakt.

Zondag werden aan de Meerweg twee mannen aangehouden met meerdere shells. In hun woningen trof de politie 60 en 16 kilo zwaar vuurwerk aan. Het vuurwerk is in beslag genomen.

De verdachten moeten een verklaring afleggen bij de politie over het nog aangetroffen vuurwerk.

Professioneel vuurwerk

Shells ofwel mortierbommen behoren tot de categorie professioneel vuurwerk. Volgens de politie is het particulier bezit ervan levensgevaarlijk, ook in de opslag van woningen. “Het heeft eerder geleid tot ernstige brandschade en vele slachtoffers die ledematen of zelfs het leven verloren, waaronder jonge kinderen.”

Op het bezit van dit type vuurwerk staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. De gemeente kan in sommige gevallen ook overgaan tot het sluiten van een pand, ook als het een woning betreft.