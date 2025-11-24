Politie houdt 25-jarige Stadjer aan voor zware mishandeling op Grote Markt

Foto via Politie.nl

De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstige mishandeling op de Grote Markt, die halverwege mei plaatsvond. Bij deze mishandeling raakte een 19-jarige man zwaargewond.

De verdachte zit vast en wordt verhoord, aldus de politie. De politie leek al een paar meenden een sterk vermoeden te hebben wie verantwoordelijk was voor de straatroofpoging en de mishandeling, maar stelde destijds dat de man mogelijk in het buitenland verbleef.

In de nacht van 20 op 21 mei werd het 19-jarige slachtoffer op de Grote Markt belaagd door een groep mannen. Eén van hen dwong hem zijn pinpas en pincode af te geven en stak hem vervolgens met een kapotgeslagen fles in het gezicht. De dader ging er samen met de anderen vandoor zonder buit. Het slachtoffer liep meerdere snijwonden op en raakte buiten bewustzijn.