Politie deelt 37 boetes uit bij controles op fietsverlichting

Foto: Erick Bakker

Bij controles op fietsverlichting in verschillende wijken heeft de politie dinsdag in totaal 37 bekeuringen uitgedeeld. Dat heeft de politie bekendgemaakt via sociale media.

De politie meldt: “Op meerdere plekken hebben we vandaag een controle gehouden op verlichting op de fiets. Zichtbaarheid is essentieel om veilig deel te nemen aan het verkeer. In totaal hebben we 37 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers die hun verlichting niet op orde hadden. Daarnaast hebben we vijftien waarschuwingen gegeven.”

De regels

In Nederland is het voor fietsers verplicht om zowel een werkend voor- als achterlicht te voeren. Dit mag ook een los lampje zijn, maar de verlichting mag niet knipperen. Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, de trappers en de wielen of banden.

Wanneer de verlichting niet op orde is, riskeert men een boete van 75 euro. Het ontbreken van reflectoren op de trappers kan leiden tot een boete van 45 euro. De politie sluit af met een belangrijke tip: “Zorg dat je verlichting werkt voordat je op pad gaat. Samen houden we het verkeer veilig.” De politie kan niet aangeven of er ook vervolgacties gaan komen.