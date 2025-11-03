Plan voor Skaeve Huse in Harkstede gaat door ondanks verzet bewoners

Foto: ingezonden / OOG Tv

De gemeente Groningen houdt vast aan de komst van een zogeheten Skaeve Huse-locatie aan de Hoofdweg 143A in Harkstede.

Op deze plek gaan negen mensen met een psychiatrische en/of justitiële achtergrond en een drugs- of alcoholverslaving wonen. Het gaat om mensen die verschillende zorgtrajecten hebben doorlopen, maar voor wie geen geschikte woonplek in reguliere wijken wordt gevonden.

De gemeente werkt in dit project samen met woningcorporatie Lefier en zes zorginstellingen: VNN, WerkPro, Leger des Heils, Terwille, Limor en Wender. De woonvorm is bedoeld als tijdelijke oplossing voor een periode van maximaal tien jaar. Lefier plaatst er tien eenpersoons woonunits, waarvan één voor een beheerder. Elke unit krijgt een eigen keuken, douche, toilet en kleine buitenruimte.

Volgens Lefier is het doel “om mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is, een stabiele en menswaardige woonplek te bieden.” De woningcorporatie verhuurt de units aan WerkPro, die samen met de zorgorganisaties verantwoordelijk is voor de begeleiding en het dagelijks beheer.

Bezwaarschriften en rechtszaak

Niet iedereen is blij met de plannen. De Belangenvereniging Harkstede GN verzet zich fel tegen de komst van de Skaeve Huse en noemt het plan “een risico voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving.” De vereniging is van plan om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het project en zamelt geld in voor de juridische procedure. Volgens de vereniging is er ongeveer 15.000 euro nodig voor de gang naar de rechter.

“Het vertrouwen in de gemeente Groningen en het veilig laten verlopen van dit project is volledig opgezegd,” laat de belangenvereniging weten. “Afspraken en toezeggingen worden continu niet nagekomen.”

De gemeente verleende al in augustus 2023 een omgevingsvergunning aan Lefier. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, waar de zitting gepland staat op 29 januari 2026. Daarnaast is een verzoek ingediend voor een voorlopige voorziening, een tijdelijke maatregel in afwachting van een definitieve uitspraak. Die zaak dient op 13 november 2025.

Bouw gaat door

Ondanks de lopende procedures willen de gemeente en de betrokken organisaties niet wachten op de uitspraak van de rechter. “De verleende vergunning is rechtskrachtig,” zegt Lefier. “Omdat de locatie tijdelijk beschikbaar is en we het van groot maatschappelijk belang vinden dat er voor deze doelgroep een plek komt, gaan we door met de realisatie.”

De start van de bouw van de woonunits is vorige maand begonnen. Naar verwachting worden ze volgende maand opgeleverd. Omwonenden worden volgens Lefier tijdens de werkzaamheden op de hoogte gehouden van de voortgang.