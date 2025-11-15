PKC’83 speelt gelijk tegen SVZW ondanks drie doelpunten Rob Schokker

Foto Andor Heij. Rob Schokker (l) tegen DZC'68

Ondanks drie doelpunten van Rob Schokker is PKC’83 er zaterdag niet in geslaagd te winnen van SVZW. In Wierden werd het 3-3.

Na een aftastend begin kwam PKC’83 op voorsprong via Schokker. De Groningers zwijnden daarna toen SVZW op de paal schoot. PKC was effectiever en Schokker kopte vlak voor rust zijn tweede binnen.

Na de pauze kwam SVZW langszij door doelpunten van Luuk Kuiper en Thijs Hindriks. Via een strafschop van Robin de Jong, na hands, kwam de ploeg uit Overijssel zelfs op voorsprong: 3-2.

Ruim een kwartier voor tijd tekende Schokker voor de gelijkmaker. Het was zijn twaalfde en Schokker is daarmee topscorer geworden in de vierde divisie D. SVZW drong aan en een kopbal van Hindriks belandde nog op de paal.

PKC staat in de middenmoot in de vierde divisie met 16 punten uit 12 wedstrijden. PKC’83 speelt over twee weken pas weer in competitieverband. AZSV uit Aalten is op sportpark de Kring dan de tegenstander. Dinsdag speelt PKC voor de districtsbeker bij stadgenoot Lycurgus.