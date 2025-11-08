PKC’ 83 en ONS scoren niet

Gelo Windster namens PKC’83 in actie tegen ON Sneek (Foto Martijn Minnema)

PKC’83 kon vanmiddag thuis tegen Oranje Nassau Sneek zijn derde opeenvolgende zege boeken. Dat lukte niet, er werd op de Kring niet gescoord, 0-0 was geen onlogische uitslag in dit duel.

De kansen waren vanmiddag namelijk schaars bij de Gronings Friese ontmoeting in de vierde divisie. Grootste kans van de wedstrijd was in de 12’ minuut voor ONS. Een zeldzaam foutje van Daniël Sanafikhah, hij speelde te kort terug, leverde een 1 op 1 met de keeper en een reuzenkans op. Via doelman Bakker verdween de bal naast, PKC ontsnapte.

Halverwege de eerste helft het eerste gevaar van te thuisclub, uit een hoekschop viel de bal bijna binnen. Verder waren het vooral van beide kanten pogingen uit de tweede lijn.

Was ONS voor rust de iets betere, na rust was PKC de iets betere.

Grote kansen bleven ook nu uit, al was PKC er met kopballen twee keer dichtbij. De eerste werd uit de hoek getikt door de ONS keeper, de tweede ging net voorlangs.

Zo eindigde het zoals het begon, gezien het geringe aantal kansen was dat logisch. PKC staat op plek 8, ONS is veertiende.