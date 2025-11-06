Petitie tijdelijke oversteek Gerrit Krolbrug 9 december aangeboden aan Tweede Kamer

Gerrit Krolbrug

De petitie voor een tijdelijke oversteek tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt op 9 december door leden van het Platform Gerrit Krolbrug en de Fietsersbond aangeboden aan de nieuwe vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.“Het Rijk heeft Groningen jarenlang opgescheept met een vaarweg zonder fatsoenlijke oversteken en wil nu slechts bestaande omwegen als oplossing aanprijzen – dat kan niet”, zegt de Fietsersbond.

De petitie voor een tijdelijke oversteek tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug is tot nu toe 17 duizend keer ondertekend. In totaal gaat het volgens de Fietsersbond om 20.000 stadjers die wonen, werken, naar school gaan of sporten die dagelijks gebruikmaken van de oversteek over het van Starkenborghkanaal.

De petitie kan nog tot 1 december ondertekend worden. “Ik hoorde van mensen die wilden ondertekenen maar dat nog steeds niet gedaan hadden, dus het lijkt me slim als ze dat nu meteen doen.” merkt Màrria van Winkel op, bestuurslid Fietsersbond Groningen.

Naast bewoners van de stad, hebben ook winkeliers en schooldirecteuren baat bij een goede oversteek, zegt Chris van Malkenhorst, voorzitter van het Platform Gerrit Krolbrug. “Ze vertellen hoeveel invloed het verdwijnen van de hellingbanen en de loopbrug bij de Gerrit Krolbrug heeft voor hun onderneming of instelling.”

Ook voor niet-fietsers is de oversteek van belang, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel, in een scootmobiel, met een rollator en ouders met buggy’s of kinderwagens. “Voor hen is even simpel oversteken er straks niet meer bij. Dus teken de petitie”, zegt Herman van ‘t Veen van Werkgroep Toegankelijk Groningen.

De VVD in de gemeenteraad stelde voor om alvast een tijdelijke fiets- en voetbrug te financieren uit gemeentelijke middelen. De verantwoordelijke wethouder Philip Broeksma waarschuwt echter dat zo’n initiatief het project kan vertragen, omdat het een rijksproject betreft en aanvullende financiering en aanpassingen nodig zijn.