Petitie behoud DOT haalt ruim 2.800 handtekeningen op in één week

Foto: Joris van Tweel

De petitie van buurtbewoners om het iconische DOT-gebouw aan de Vrydemalaan te behouden is in een week tijd ruim 2.800 keer getekend.

Het protest is gericht tegen de plannen van de gemeente, het UMCG en de RUG om op de plek van DOT de Healthy Ageing Campus te realiseren. Voor dit project moet het iconische, bolvormige gebouw wijken en plaatsmaken voor hoge nieuwbouw. Buurtbewoonster Dianne de Heer zette de petitie samen met wijkbewoners op: “Dat we deze petitie zijn gestart, is eigenlijk per toeval gekomen na een informatieavond van de gemeente. Iedereen sprak zijn verontwaardiging uit over de plannen. Mensen zeiden: dit kan toch niet waar zijn?”

De Heer vertelt dat daarop een balletje is gaan rollen. “We zijn ons breder gaan informeren. We hebben ook gesprekken gevoerd met de uitbaters van DOT. En uit die gesprekken is naar voren gekomen dat we ons sterker moeten maken en een petitie moeten starten. Wat ons opvalt is dat het heel veel mensen bezighoudt. Ook omdat het zo’n iconisch bouwwerk is. Als mensen mij vragen waar ik woon, en ik zeg in het Ebbingekwartier, dan kijken ze je vragend aan. Maar als je zegt bij DOT, dan weet iedereen waar je het over hebt. Wij vinden het een heel mooi, uniek gebouw dat je nergens anders in de wereld tegenkomt.”

Naast de petitie voor het behoud van DOT is er ook een petitie van Student & Stad die zich specifiek richt op het stadsstrand dat door dezelfde ontwikkeling ook dreigt te moeten verdwijnen. Deze petitie is inmiddels ruim 2.100 keer getekend. De Heer geeft aan dat er goed contact is met Student & Stad: “Zij richten zich specifiek op het Stadsstrand, maar ze hebben heel duidelijk voor ogen dat ook DOT een gewaardeerd stukje Stad is dat verdwijnt. De samenwerking tussen ons en hen is er. Ik sluit niet uit dat we bij dit onderwerp samen op gaan trekken.”