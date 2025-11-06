Persoon vermoedelijk te water geraakt in Eemskanaal bij De Waard

Brandweer en politie zoeken langs een sloot. Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Hulpdiensten zijn uitgerukt om een persoon te vinden die vermoedelijk in het water ligt bij De Waard. Politie, brandweer en Rijkswaterstaat zoeken langs het Eemskanaal. Dat meldt 112Groningen.

Een omstander zou een iemand gehoord hebben die om hulp had geroepen, gevolgd door het geluid van een plons.

Er wordt onder andere gezocht met een sonarapparaat. Dat zendt pulserende geluidsgolven naar de bodem van het water die vervolgens worden teruggekaatst.

Het is niet bekend of er daadwerkelijk een persoon in het water ligt. Een ambulance staat paraat mocht er toch een slachtoffer zijn.