Persoon uit water gered bij Oostersluis

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpverleners hebben in de nacht van zaterdag op zondag een persoon uit het water gered bij de Oostersluis. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 02.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarna behalve de duikers ook een tankautospuit en de grote hulpverleningswagen van de brandweer naar de locatie werden gestuurd. “Het is onbekend of de persoon door hulpverleners of door omstanders uit het water is gehaald”, vertelt Ten Cate. “Twee ambulances kwamen ter plaatse. Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het incident was het Damsterdiep enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Op beelden van webcam Oostersluis was te zien hoe de hulpdiensten arriveerden: