Persoon gewond bij steekpartij op Nieuwe Markt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Nieuwe Markt is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een steekpartij kwam rond 02.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het incident vond plaats in de steeg vanaf de Grote Markt richting de Nieuwe Markt”, vertelt Ten Cate. “Wat er gebeurt is, is onbekend. Op straat is in ieder geval een gewond persoon aangetroffen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.