Persoon ernstig gewond door vuurwerk in Stadspark

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een persoon is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een vuurwerkincident in het Stadspark. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur bij de ingang van het park op de Concourslaan. “Agenten melden dat het slachtoffer vuurwerk wou afsteken en dat het daarbij mis ging”, vertelt Wind. Het slachtoffer is aangetroffen door omstanders die een harde knal hoorden en daarna een persoon op straat aantroffen. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer gereanimeerd. Daarna is de persoon zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege dit onderzoek was de Concourslaan enige tijd afgesloten.