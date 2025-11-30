Pé Daalemmer en Rooie Rinus ontvangen erepenningen van Groningen en Westerkwartier (foto’s)

Van links naar rechts: burgemeester Roelien Kamminga, Frank den Hollander, Peter de Haan en burgemeester Ard van der Tuuk. Foto: Rieks Oijnhausen

Peter de Haan (Pé Daalemmer) en Frank den Hollander (Rooie Rinus) hebben zondagmiddag een dubbele onderscheiding ontvangen in Zuidhorn. De Haan kreeg de Abel Tasman Erepenning van de gemeente Westerkwartier en Den Hollander de Erepenning van de gemeente Groningen, vanwege hun 45-jarige bijdrage aan de Groninger taal en cultuur.

Rooie Rinus en Pé Daalemmer vieren dit jaar hun 45-jarige artiestenjubileum. Ze ontvangen de penningen vanwege hun voortdurende bijdrage aan de Groninger taal en cultuur. De onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Ard van der Tuuk (PvdA) van Westerkwartier en burgemeester Roelien Kamminga (VVD) van de gemeente Groningen.

“Het is meer dan verdiend dat Peter en Frank worden onderscheiden met de erepenningen van onze gemeenten,” aldus de beide burgemeesters. “Al 45 jaar timmeren zij met veel verve aan de muzikale weg in Stad en Ommeland. Dat kunnen maar weinig anderen hen nazeggen. Haarfijn en met een knipoog weten zij met hun liedjes de juiste snaar te raken. Hun optredens zijn bovendien altijd een feestje. Als ware ambassadeurs van Groningen vertolken zij de nuchtere mentaliteit en het gevoel van saamhorigheid.”

De Abel Tasman Erepenning, die in Westerkwartier wordt uitgereikt, werd eerder toegekend aan prominente figuren als Bauke Mollema, Harke Bosma en Richard Kempthorne. De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 nu 55 keer uitgereikt aan onder andere Femke Eerland, Anjet Daanje en Jurjen van der Meer.

Pé Daalemmer en Rooie Rinus kwamen elkaar in 1978 voor het eerst tegen tijdens het verenigingssongfestival dat georganiseerd werd door studentenvereniging Albertus Magnus, waar ze beide lid van waren. Na dit festival besloten ze om samen verder te gaan. Twee jaar later, in 1980, wonnen ze het festival met het liedje ‘Gezina’. Kort daarna begonnen ze met optredens op straat. Ze gebruikten hiervoor het brede deel van de Herestraat in Groningen, voor de Hema. Door de grote aanloop liep de straat vaak geheel dicht. De afgelopen periode waren ze in verschillende theaters te zien met hun jubileumshow ‘Mit 45 deur de bocht’. Zaterdagavond vond het laatste optreden van de jubileumshow plaats in De Oosterpoort. Zondag werd het duo verrast met de erepenningen tijdens een bijeenkomst in theater ‘In ’t Holt’ in Zuidhorn.

Een reportage over de uitreiking van de erepenningen wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.