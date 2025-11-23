“Overtrekkend neerslaggebied kan twee tot drie centimeter sneeuw brengen”

Foto: Joris van Tweel

Een actief neerslaggebied trekt zondagmiddag en -avond over de provincie. Maar wat gaat dit precies opleveren? Wordt het glad en hoe lang kunnen we van de sneeuw genieten? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis over de confrontatie tussen kou en zachte lucht.

Johan, de temperatuur in Eelde ligt rond 14.30 uur op zo’n 3,6 graden. Kunnen we de komende uren sneeuw verwachten?

“Ik verwacht van wel. Het front dat over gaat trekken hoort bij een depressie die zich boven de Britse Eilanden bevindt. Wat er eigenlijk gebeurt is dat er vanaf de Atlantische Oceaan een aanval wordt ingezet op de koude lucht die zich boven onze regionen bevindt. Die aanval gaat gepaard met de aanvoer van zachte lucht. Op het grensgebied van die twee luchtsoorten is een front ontstaan. De lucht op hoogte is momenteel flink koud, zo’n -27, -28 graden op vijf kilometer hoogte. De neerslag die valt, heeft te weinig tijd om te smelten, omdat het ook bij ons aan de grond vrij koud is.”

Hoe gaat dit er de komende uren uitzien?

“Het front ligt nu eigenlijk voor onze deur. Dit gaat de komende uren overtrekken. De neerslag zal in eerste instantie vallen als regen, maar zal overgaan in natte sneeuw. De temperatuur zal dalen tot 1 graad boven nul. Op momenten waarbij de neerslag wat forser is, kan het wit worden. Ik verwacht dat er een sneeuwlaagje kan ontstaan van zo’n twee tot drie centimeter.”

Dat betekent mooie plaatjes maar waarschijnlijk ook oppassen…

“Dat klopt. Ik spreek niet van verraderlijke gladheid. Dat is het geval wanneer je het hebt over bijvoorbeeld ijzel: dat zie je niet of heel slecht. In geval van sneeuw is hier geen sprake van, maar het klopt dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn.”

Hoe lang kunnen we van de sneeuw genieten?

“Dat zal kort zijn. Later in de avond loopt de temperatuur op. De wind zit op dit moment nog in het zuiden, maar draait in de avond naar het zuidwesten. Daarmee wordt zachte lucht aangevoerd. Ik zeg wel ‘zacht’, maar het zal nog steeds koud aanvoelen. Vanavond wordt het 3 graden. De sneeuw zal snel smelten. In de nacht naar maandag kunnen er nog een paar buien overtrekken, maar dit zal vallen als regen. Dus de komende uren kan er een witte wereld ontstaan. Mijn advies aan sneeuwliefhebbers is om er van te genieten, want je hebt het over een uitzicht dat we niet zo heel vaak meer zien.”

Wat kun je vertellen over de komende periode? Krijgen we te maken met een vermaledijde weststroming of komt de kou terug?

“Ik vrees dat eerste. Komende dagen zal het met 3 tot 4 graden waterkoud aanvoelen. Regelmatig miezert het. De kans is inderdaad aanwezig dat we in een westcirculatie terecht gaan komen. Dat betekent oplopende temperaturen en buien. En het is zo dat als we in deze stroming terecht komen, deze ook wel een tijdje aan gaat houden. Dus daarom ook mijn advies aan winterliefhebbers: geniet vandaag van de dwarrelende sneeuwvlokjes.”