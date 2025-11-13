OV-bureau en Qbuzz presenteren de nieuwe Qliner

Foto: Johannes Rieks

Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz hebben donderdag de nieuwe Qliner ten doop gehouden. Het gaat om de nieuwste generatie elektrische en volledig toegankelijke bussen.

Mensen met een rolstoel, kinderwagen, een koffer of op krukken kunnen gemakkelijk in- en uitstappen. De nieuwe Qliner haalt een snelheid van 100 km per uur.

Eén van de sprekers was Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning van Drenthe. Zij heeft zich haar hele loopbaan ingezet voor een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een symbolische busdoop: een gedenktegeltje met een illustratie van de nieuwe bus wordt gebroken — want scherven brengen geluk.