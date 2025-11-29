OV-bureau biedt gratis P+R-kaartjes aan om parkeerstress in de stad tegen te gaan

Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

Medewerkers van het OV-bureau Groningen Drenthe voerden zaterdag in de binnenstad actie om automobilisten te wijzen op het gemak en de kostenbesparing van Park and Ride (P+R). Bezoekers die hun auto al in parkeergarages hadden neergezet, kregen ter plekke een gratis buskaartje aangeboden om hen te verleiden de P+R-terreinen een kans te geven.

Het OV-bureau meldt dat de actie een directe stap is om gedragsverandering te stimuleren: “We hebben automobilisten bij de parkeergarages Forum Groningen, Ossenmarkt en Westerhaven een gratis P+R-buskaartje aangeboden waarmee parkeren op een P+R-terrein geprobeerd kan worden.”

Eerder deze maand werden in de parkeergarages al posters opgehangen met de boodschap: ‘P+R=gratis parkeren.’ De actie is onderdeel van een grotere campagne waarin de voordelen van P+R worden benadrukt. “Parkeren op een P+R-terrein is gratis, en een regulier P+R-buskaartje kost slechts 6 euro voor een retour, geldig voor maximaal vijf personen. Zo reizen bezoekers zonder parkeerstress en zonder hoge parkeerkosten naar de binnenstad, ideaal voor een relaxed dagje stad.”

Rond de stad bevinden zich verschillende P+R-terreinen, bijvoorbeeld bij Kardinge, Hoogkerk, Reitdiep en Haren. “We weten dat gedragsverandering pas plaatsvindt als drempels worden weggenomen. Met het aanbieden van een gratis kaartje hopen we dat bezoekers van de parkeergarages P+R eens willen proberen en zo zelf de voordelen kunnen ontdekken”, aldus het OV-bureau.