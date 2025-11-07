Oud en jong dansen samen in Grand Theatre

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Grand Theatre aan de Grote Markt veranderde vrijdagmiddag in een groot danspaleis voor jongeren en ouderen tijdens het feestelijke evenement Let’s gro(w) old together.

De dansmiddag op muziek uit de jaren 40 en 50 was onderdeel van het toekomstfestival Let’s Gro, wat dit jaar voor de dertiende keer werd gehouden. Tientallen mensen deden mee, nadat wethouder Inge Jongman het dansfeest opende.

De dansmiddag werd georganiseerd door de gemeente en Het Danspaleis, een rondreizend mini-evenement dat op allerlei plekken in Nederland neerstrijkt. De organisatie wil ouderen letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Een dj, of zoals ze het noemen ‘PlatenDraaier’, draait oude platen, terwijl vrijwilligers en dansers het publiek uitnodigen om de dansvloer op te gaan. Het doel is niet om perfect te dansen, maar om plezier te hebben en contact te maken.