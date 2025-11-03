Organisator van platenbeurzen in Stad opent in december nieuwe winkel in Folkingestraat

Foto: sxc.hu/profile/thera

In de Folkingestraat opent vanaf 1 december een nieuwe platenzaak. Variaworld, de organisator van onder meer de platenbeurzen op de Vismarkt en in MartiniPlaza, opent een winkel in de Folkingestraat.

Het bedrijf heeft al winkels in Utrecht, Deventer en Zwolle. De winkel aan de Folkingestraat 12a wordt de vierde vestiging.

Volgens het bedrijf lieten de succesvolle beurzen die het bedrijf in Stad organiseerde zien dat er behoefte was aan een nieuwe platenzaak: “Maar om zo’n grote stap te nemen moet alles net goed vallen. Juiste moment, juiste plek en vooral een grote brok energie. December is natuurlijk een goede maand om te starten en het belangrijkste is een juist pand. Dat laatste was het moeilijkst, want huur en plek moeten goed zijn. Wij denken dat dit gelukt is, want wij vinden al jaren de Folkingestraat een hele gave bruisende straat waar wij goed passen.”

De winkel wordt niet groot, maar volgens Variaworld is dat ook niet nodig: “Een klein maar fijn aanbod aan vintage-vinyl, cd’s en singles voor de liefhebbers. Posters, merchandise en vinylbenodigdheden zullen de winkel opvullen. Dan denken wij dat alles wel vol staat. We zijn zeker niet van plan om te concurreren met de mooie platenwinkels die Groningen al heeft, maar willen vooral een goede aanvullende collega zijn voor Plato, Klinkhamer, Elpee en Hemmes.”