Oranje Nassau kan niet stunten tegen Rijssen in derde bekerronde

Oranje Nassau - Rivo Rijssen. Foto: Wouter van der Maden

De volleybalsters van Oranje Nassau hebben dinsdagavond met 2-3 verloren van RIVO uit Rijssen in de 3e ronde van de Nationale Beker. De dames, die normaal gesproken in de Topdivisie spelen, konden niet stunten tegen het hoger spelende Rijssen, al kwamen ze akelig dichtbij…

De eerste set begon met een kleine voorsprong voor de bezoekers uit Rijssen, dat een niveau hoger in de Superdivisie speelt. Bij 5-5 kwamen de dames van Oranje Nassau alweer langszij, om direct erna voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong te komen. Daarna was het ouderwets stuivertje wisselen, bij 17-17 stond het voor het laatste gelijk en pakte ON de rest van de set de leiding: 1-0

Ook in de tweede set bleven de verschillen klein, al trok RIVO met een setwinst van 25-22 aan het langste eind. In de derde set bleef het spannend en verloren beide teams één keer hun setpoint. Bij 27-25 pakte Oranje Nassau dan toch de tweede setwinst van de avond.

Grote voorsprong weggegeven

In de vierde set schoten de Groningers uit de startblokken en kwamen ze al snel op een 5-0 voorsprong, die gestaag werd uitgebouwd naar tien punten bij 18-8. Toen ging het mis: mede dankzij een 7-0 run kwam Rivo bij 20-20 weer op gelijke hoogte en zagen de Groningers de set verloren gaan met 26-24.

Aanvoerster Jente Wieldraaijer na het verlies tegen Rivo Rijssen (2-3)

In de beslissende vijfde set kwam RIVO snel op een 3-0 voorsprong, die Oranje Nassau in eerste instantie nog om wist te buigen. Bij 5-8 zette de Groningers namelijk zelf een voorsprong van drie punten op het scorebord. Daarna volgde een kleine herhaling van de vierde set en bij 9-9 kwamen de bezoekers weer langszij en wonnen ze de set uiteindelijk met 11-15.

Oranje Nassau kan zich door het verlies in de beker weer volledig richten op de competitie. De dames staan na vijf wedstrijden eerste in de Topdivisie A. Aankomende zaterdag spelen ze in de Struikhal tegen stadsgenoot Veracles DS 2.